Польша разместит на востоке страны купленные у США ракетные комплексы

Власти Польши разместят на востоке страны противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, купленные ранее у США. Об этом сообщается на сайте Войска польского, вооруженных сил страны.

Отряды войск территориальной обороны, которые первыми получат американские ПТРК на вооружение, прошли соответствующее обучение и готовы использовать его в комплексе мер «сдерживания вероятного агрессора».

Согласно контракту, заключенному с американской стороной, польские военные первыми после американских получат новейшую версию Javelin — FGM-148 °F, принятую в производство в прошлом году. Тогда эксперты отмечали, что комплексы специально предназначаются под «русскую броню», а первоочередные покупатели — европейские страны вблизи от России.

В апреле 2019 года американский журнал The National Interest заявил, что танк Т-90А российского производства, который имеется в распоряжении сирийских военных, может быть уничтожен американскими FGM-148 Javelin и BGM-71 ТOW2A.