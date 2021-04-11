Армия США обновит ПТРК из-за России

Армия США запланировала заменить противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) BGM-71 TOW новым, способным быстрее поражать цели на минимум в два раза большей дальности, сообщает The Drive.

Издание отмечает, что максимальная дальность нового оружия не должна быть меньше десяти километров, а его управляемые ракеты будут стартовать из тех же пусковых установок, что и ракеты старого ПТРК.

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The Drive пишет, что интерес армии США к замене BGM-71 TOW был «вызван в первую очередь опасениями по поводу потенциального конфликта с Россией», появившимися после присоединения к последней Крыма. Также американские военные хотят лучше подготовиться к возможному конфликту с Китаем.

Издание уверяет, что замена BGM-71 TOW должна появиться «где-то между 2028 и 2032 годами».

В апреле в публикации «Военно-промышленного курьера» сообщалось, что Украина располагает сотнями готовых к войне танков.

В апреле 2019 года американский журнал The National Interest заявил, что танк Т-90А российского производства, который имеется в распоряжении сирийских военных, может быть уничтожен американскими FGM-148 Javelin и BGM-71 ТOW2A.