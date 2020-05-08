США начали производство убийцы «русской брони»

Американские военно-промышленные компании Raytheon и Lockheed Martin начали производство переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) FGM-148F Javelin, сообщает Defense News.

Данные ПТРК от предыдуших модификаций, согласно изданию, отличает усовершенствованная боевая часть, в которой объединены осколочно-фугасная и противотанковая тандемно-кумулятивная боеголовки, что позволит эффективно уничтожать не только танки, но и легкобронированной техники и живую силу.

Первым возможным покупателем FGM-148F Javelin называется Польша. По мнению военного эксперта Джеймса Хасика, в покупке оружия могут быть заинтересованы европейские страны, отслеживающие модернизацию российской боевой техники. «Это [FGM-148F Javelin] определенно про русскую броню», — заявил специалист.

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В сентябре 2019 года военный атташе посольства Украины в США полковник Андрей Ординович сообщил, что уровень поражения украинских подразделений после оснащения американскими радиолокационными станциями (РЛС) AN/TPQ-53 снизился с 47 до 18 процентов. В том же месяце в Raytheon заявили, что надежность FGM-148 Javelin превышает 94 процента.

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