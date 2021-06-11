Польша рассказала об ошибках Байдена перед встречей с Путиным

Польша назвала ошибкой отказ президента США Джо Байдена от консультаций со своими восточноевропейскими союзниками перед встречей с президентом России Владимиром Путиным. Таким мнением поделился министр иностранных дел страны Збигнев Рау, его слова передает Rzeczpospolita.

Дипломат рассказал, что американский лидер был «слишком взволнован» перед переговорами со своим российским коллегой и не нашел времени для встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

Рау также напомнил, что Украина была специальным гостем на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году как «жертва российской агрессии». При этом украинский президент Владимир Зеленский не получил приглашения на встречу Североатлантического альянса, которая состоится 14 июня в Брюсселе. Дипломат подчеркнул, что это — еще одна из череды ошибок президента США.

Министр отметил, что Байден попытался исправить ситуацию и пригласил Зеленского в Вашингтон. Однако его визит состоится уже после встречи американского лидера с Путиным. По словам Рау, порядок встреч должен быть противоположным, чтобы решения Байдена не казались «спасательной операцией».

Ранее глава МИД Польши высказался о последствиях запуска газопровода «Северный поток-2» для Запада. Дипломат заявил, что проект газопровода изначально отвечал планам Москвы по разрушению единства Запада. Он отметил, что Германия уже попалась в «ловушку» российских властей, и предрек администрации Байдена ту же участь.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве на вилле La Grange.