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06:55, 12 октября 2024Интернет и СМИ

Главреда «КВН ТВ» оштрафовали за выпуски с двумя уехавшими звездами

Главреда «КВН ТВ» оштрафовали за выпуски с Макаревичем и Слепаковым

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Таганский суд Москвы оштрафовал на четыре тысячи рублей главреда телеканала «КВН ТВ» Светлану Маслякову за показ старых выпусков, в которых юморист Семен Слепаков и музыкант Андрей Макаревич (признаны иностранными агентами) были показаны без уточнения их статуса иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что штраф был выписан 8 октября, однако обоснование его назначения было раскрыто позже. Суд признал главного редактора телеканала виновной по части 2.1 статьи 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»).

По данным следствия, в июне телеканал транслировал программу «Вне игры» со Слепаковым. На следующий день в эфир поставили архивные эпизоды программы «Высшая лига. Второй четвертьфинал – 2008» и «Высшая лига. Первый полуфинал – 2008», в которых в членах жюри участвовал Макаревич.

Ранее чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в четвертый раз оштрафовали за нарушение закона об иностранных агентах.

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      Юлия Мискевич
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