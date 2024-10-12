Главреда «КВН ТВ» оштрафовали за выпуски с двумя уехавшими звездами

Главреда «КВН ТВ» оштрафовали за выпуски с Макаревичем и Слепаковым

Таганский суд Москвы оштрафовал на четыре тысячи рублей главреда телеканала «КВН ТВ» Светлану Маслякову за показ старых выпусков, в которых юморист Семен Слепаков и музыкант Андрей Макаревич (признаны иностранными агентами) были показаны без уточнения их статуса иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что штраф был выписан 8 октября, однако обоснование его назначения было раскрыто позже. Суд признал главного редактора телеканала виновной по части 2.1 статьи 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»).

По данным следствия, в июне телеканал транслировал программу «Вне игры» со Слепаковым. На следующий день в эфир поставили архивные эпизоды программы «Высшая лига. Второй четвертьфинал – 2008» и «Высшая лига. Первый полуфинал – 2008», в которых в членах жюри участвовал Макаревич.

Ранее чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в четвертый раз оштрафовали за нарушение закона об иностранных агентах.