Чемпиона мира по шахматам оштрафовали на 40 тысяч рублей

Суд оштрафовал шахматиста Каспарова на 40 тысяч рублей по статье об иноагентах

Чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в четвертый раз оштрафовали за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Спортсмена признали виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ. Его обязали выплатить 40 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом в реестр иноагентов) решил обжаловать штраф в размере 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях.

До этого суд в Москве оштрафовал журналиста и музыкального критика Артемия Троицкого (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах.