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19:50, 16 сентября 2024Интернет и СМИ

Журналиста Артемия Троицкого оштрафовали на 40 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал журналиста Троицкого за нарушение закона об иноагентах

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Таганский районный суд Москвы оштрафовал журналиста и музыкального критика Артемия Троицкого (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Журналиста признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Суд назначил Троицкому штраф в размере 40 тысяч рублей.

Ранее за нарушение порядка деятельности иноагента оштрафовали журналиста и блогера Карена Шаиняна (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его обязали выплатить 40 тысяч рублей.

Минюст включил Троицкого в реестр иноагентов в январе 2023 года. Информация об этом появилась в перечне на сайте ведомства.

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      Евгения Наумова
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