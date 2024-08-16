Известного российского журналиста оштрафовали на 40 тысяч рублей

Суд оштрафовал журналиста Шаиняна на 40 тысяч рублей по статье об иноагентах

Таганский районный суд Москвы оштрафовал известного российского журналиста и блогера Карена Шаиняна (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Суд признал Шаиняна виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента (статья 19:34 Кодекса об административных правонарушениях). Его обязали выплатить 40 тысяч рублей.

В августе 2023 года МВД России объявило Шаиняна в розыск по уголовной статье. Подробности о статье не приводились. Перед этим Росфинмониторинг включил блогера в перечень террористов и экстремистов.