Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:32, 16 августа 2024Интернет и СМИ

Известного российского журналиста оштрафовали на 40 тысяч рублей

Суд оштрафовал журналиста Шаиняна на 40 тысяч рублей по статье об иноагентах

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Таганский районный суд Москвы оштрафовал известного российского журналиста и блогера Карена Шаиняна (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Суд признал Шаиняна виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента (статья 19:34 Кодекса об административных правонарушениях). Его обязали выплатить 40 тысяч рублей.

В августе 2023 года МВД России объявило Шаиняна в розыск по уголовной статье. Подробности о статье не приводились. Перед этим Росфинмониторинг включил блогера в перечень террористов и экстремистов.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Российские бойцы выбили ВСУ из курского села Снагость. На территории началась зачистка

      В России медведь ворвался на площадку с детьми и попал на видео

      Трое поджигателей электровоза в Москве попались силовикам

      В России представили новую экипировку для экипажей бронетехники

      Во Франции усомнились в продвигаемой Западом версии взрывов на «Северных потоках»

      Лукашенко заявил о месте Белоруссии в центре геополитических интересов планеты

      В немецком военном городке решили проверить воду на предмет отравления

      Суд оставил в СИЗО шестерых фигурантов дела о расправе над байкером в Москве

      Раскрыты подробности о поджигателях электровоза в Москве

      В российском регионе росгвардейцы нашли тайник ВСУ с оружием и боеприпасами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше