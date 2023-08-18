МВД России объявило в розыск журналиста Шаиняна

МВД России объявило в розыск по уголовной статье журналиста Карена Шаиняна

Журналиста и блогера Карена Шаиняна (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в розыск. Информация об этом содержится в базе данных МВД России.

Отмечается, что журналиста разыскивают по уголовной статье. Подробности о ней не указаны.

В июле Росфинмониторинг включил Шаиняна в перечень террористов и экстремистов. Перед этим, в апреле 2022 года, журналиста внесли в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Помимо него, иноагентами тогда были признаны блогер Юрий Дудь, политолог Екатерина Шульман и художник-карикатурист Сергей Елкин.

Карен Шаинян был сотрудником изданий «Коммерсантъ Деньги», «Сноб», «Вокруг света» и не только. На своем YouTube-канале журналист публикует видео об актуальных общественно-политических событиях, а также ролики и документальные фильмы, посвященные теме ЛГБТ. На его канал подписано более 200 тысяч пользователей.