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22:11, 12 октября 2024Мир

США разместят в Израиле противоракетные системы

США разместят в Израиле системы ПРО THAAD для перехвата ракет из Ирана

Фото: Ron Sachs / Global Look Press

США разместят в Израиле противоракетные комплексы THAAD для перехвата баллистических ракет в рамках подготовки к потенциальной атаке Ирана, пишет РИА Новости со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.

Журналисты уточнили, что в рамках подготовки к ответу на иранское нападение американская сторона отправит в Израиль батареи противоракетной обороны (ПРО) для перехвата баллистических ракет.

Отмечается, что системы ПРО THAAD будут эксплуатироваться американскими солдатами на территории Израиля. Какое количество оружия будет отправлено в Израиль — неизвестно.

Ранее главный советник лидера элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Дагиги заявил, что Иран не допустит войны с США, несмотря на то, что в этом сценарии заинтересован Израиль.

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      Марина Совина
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