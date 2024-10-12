США разместят в Израиле противоракетные системы

США разместят в Израиле системы ПРО THAAD для перехвата ракет из Ирана

США разместят в Израиле противоракетные комплексы THAAD для перехвата баллистических ракет в рамках подготовки к потенциальной атаке Ирана, пишет РИА Новости со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.

Журналисты уточнили, что в рамках подготовки к ответу на иранское нападение американская сторона отправит в Израиль батареи противоракетной обороны (ПРО) для перехвата баллистических ракет.

Отмечается, что системы ПРО THAAD будут эксплуатироваться американскими солдатами на территории Израиля. Какое количество оружия будет отправлено в Израиль — неизвестно.

Ранее главный советник лидера элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Дагиги заявил, что Иран не допустит войны с США, несмотря на то, что в этом сценарии заинтересован Израиль.