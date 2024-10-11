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16:21, 11 октября 2024Мир

В Иране заявили о планах не допустить войну с США

Советник главы КСИР Дагиги: Иран не допустит войны с США

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран не допустит войны с США, несмотря на то, что в этом сценарии заинтересован Израиль. Об этом заявил главный советник лидера элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Дагиги в интервью агентству Tasnim.

«Война между Ираном и США — одна из давних целей сионистского режима [Израиля], но в настоящее время он находится в очень слабом и хрупком состоянии», — рассказал советник главы КСИР.

Дагиги также добавил, что война против Ирана станет допустимым актом. По его словам, вооруженные силы страны внимательно следят за ситуацией и готовы к любым ответным действиям.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщала, что администрация президента США Джо Байдена опасается роста цен на нефть в случае удара Израиля по Ирану и его энергетическим объектам. В частности, аналитики утверждают, что удары могут привести к задержке отправки ресурсов из Персидского залива, что будет иметь глобальные последствия.

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      Максим Габриелян
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