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22:47, 12 октября 2024Мир

МИД Израиля отказался отзывать объявление Гутерриша персоной нон грата

Глава МИД Израиля Кац отказался отзывать объявление Гутерриша персоной нон грата

Фото: Wang Ying / Globallookpress.com

Глава МИД Израиля Исраэль Кац на своей странице в соцсети X сообщил, что еврейское государство не намерено отзывать решение об объявление персоной нон грата генсека ООН Антониу Гутерриша.

«В ходе проведенного опроса выяснилось, что 87 процентов населения Израиля поддерживают это решение. Гутерриш может и дальше пытаться собирать подписи в его поддержку у членов ООН, но решение не будет изменено», — написал он.

По словам министра, генеральный секретарь международной организации был объявлен персоной нон грата, поскольку отказался осуждать ракетный обстрел территории Израиля со стороны Ирана.

Ранее стало известно о планах США разместить на территории еврейского государства противоракетные комплексы THAAD для перехвата баллистических ракет в рамках подготовки к потенциальной атаке Ирана. Отмечается, что вооружения будут эксплуатироваться американскими солдатами.

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      Марина Совина
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