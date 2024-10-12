Москвичей предупредили о первом снеге

Синоптик Шувалов: первый снег в Москве выпадет уже на следующей неделе

Первый снег в Москве выпадет уже в начале следующей недели, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Такой прогноз жителям столичного региона он дал в разговоре с «Лентой.ру».

По словам синоптика, первые осадки выпадут в самом начале недели, уже 14 октября.

В понедельник уже будет первый мокрый снег Александр Шувалов руководитель прогностического центра «Метео»

«Прогностические схемы дают снегопад уже третий день подряд именно на понедельник. Сначала они отдвигали его на ночь с понедельника на вторник, а теперь приближают время начала этого мокрого снега в первой половине дня понедельника. Снег будет, ждем. Думаю, что понедельник будет самым холодным днем с начала осеннего сезона, дневная температура будет всего лишь 2-4 градуса тепла», — сказал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что предстоящей зимой в Москве будет переменчивая погода, частая гололедица и морозы до минус 25 градусов. Самые сильные холода ожидаются в январе и феврале. При этом в целом по России по среднемесячным значениям погода будет достаточно мягкой.

