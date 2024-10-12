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13:57, 12 октября 2024Россия

На Кубани жителей двух домов эвакуировали из-за обнаружения взрывного дрона

В Приморско-Ахтарске эвакуировали жителей двух домов из-за взрывного дрона

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Из-за обнаружения фрагмента беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске эвакуированы жители двух ближайших многоквартирных домов. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».

Сообщается, что после ночной атаки ВСУ во дворе многоквартирного дома был найден фрагмент беспилотника с неразорвавшейся частью. Жителей эвакуировали, чтобы безопасно удалить устройство и в дальнейшем его уничтожить. Разрушений и пострадавших нет.

Ранее стало известно, что на месте падения дрона работают экстренные и специальные службы. Беспилотник ВСУ не сдетонировал.

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      Илья Таксюр
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