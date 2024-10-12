В российском регионе во дворе многоквартирного дома нашли фрагмент дрона ВСУ

В Приморско-Ахтарске во дворе многоквартирного дома нашли фрагмент дрона ВСУ

В Краснодарском крае нашли фрагмент дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он был обнаружен во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске, сообщает Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».

«После ночной атаки киевского режима во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске найден фрагмент беспилотника с неразорвавшейся частью. На месте работают экстренные и специальные службы», — говорится в заявлении оперштаба.

Уточняется, что в результате пострадавших и разрушений нет. Жителей двух многоквартирных домов, расположенных рядом с местом обнаружения фрагмента дрона, эвакуировали для безопасного удаления и последующего уничтожения устройства.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 11 снарядов HIMARS и 125 беспилотников ВСУ. Об этом заявило Министерство обороны России.