Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:26, 12 октября 2024Бывший СССР

На Украине дали мужчинам 72 часа на получение повестки с почты под угрозой штрафа

На Украине дали военнообязанным 72 часа, чтоб забрать повестку с почты

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

На Украине дали военнообязанным мужчинам 72 часа, чтобы забрать повестку с почты, в противном случае им грозит штраф. Постановление о внесении изменений в правила предоставления услуг почтовой связи опубликовал кабмин республики, сообщает «Судебно-юридическая газета».

Правительство прировняло время хранения повестки от военкомата к судебной повестке. Чтобы забрать заказное письмо от ТЦК, у украинца есть три дня, после этого будет вынесено постановление о штрафе в размере 17 до 25,5 тысячи гривен.

Согласно постановлению кабмина, повестки от ТЦК с пометками «вручить лично» необходимо передавать адресатам под роспись. Если человек отсутствует или отказывается принять письмо, сотрудник почты делает соответствующие отметки.

«По сути это и будет "должным уведомлением", после чего ТЦК может вынести постановление о штрафе», — указало издание. Там напомнили, что до конца года на Украине планируется отправка 900 тысяч повесток.

Ранее стало известно о массовых облавах на уклонистов в ряде украинских городов. Рейды военкомов начались, в частности, в Киеве, Одессе и Кривом Роге. Уклонистов разыскивают в том числе в торговых центрах и спортивных клубах. При этом призывников забирают прямо во время тренировок, предварительно проведя с ними разъяснительную беседу.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-депутат Рады заявил об убийстве вывесившей флаг России в Одессе женщины. На Украине сказали, что у нее был приступ

      МИД Испании показал кадры из парка Горького в Москве

      Медик ВСУ рассказала об отправке на фронт недолеченных солдат на костылях

      В Госдуме оценили отказ украинских киберспортсменов от рукопожатий с россиянами

      Кадыров опубликовал видео построения «Ахмата» с участием сына Адама

      Симоньян назвала скончавшегося бывшего первого министра Шотландии «по-русски душевным»

      В ФРГ запретили военным участвовать в мероприятиях с россиянами

      «ВкусВилл» опроверг массовое отравление зефиром

      Глава Североморска подал в отставку

      В Крыму предупредили жителей о звонках мошенников с фейками о мобилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше