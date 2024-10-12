На Украине дали мужчинам 72 часа на получение повестки с почты под угрозой штрафа

На Украине дали военнообязанным 72 часа, чтоб забрать повестку с почты

На Украине дали военнообязанным мужчинам 72 часа, чтобы забрать повестку с почты, в противном случае им грозит штраф. Постановление о внесении изменений в правила предоставления услуг почтовой связи опубликовал кабмин республики, сообщает «Судебно-юридическая газета».

Правительство прировняло время хранения повестки от военкомата к судебной повестке. Чтобы забрать заказное письмо от ТЦК, у украинца есть три дня, после этого будет вынесено постановление о штрафе в размере 17 до 25,5 тысячи гривен.

Согласно постановлению кабмина, повестки от ТЦК с пометками «вручить лично» необходимо передавать адресатам под роспись. Если человек отсутствует или отказывается принять письмо, сотрудник почты делает соответствующие отметки.

«По сути это и будет "должным уведомлением", после чего ТЦК может вынести постановление о штрафе», — указало издание. Там напомнили, что до конца года на Украине планируется отправка 900 тысяч повесток.

Ранее стало известно о массовых облавах на уклонистов в ряде украинских городов. Рейды военкомов начались, в частности, в Киеве, Одессе и Кривом Роге. Уклонистов разыскивают в том числе в торговых центрах и спортивных клубах. При этом призывников забирают прямо во время тренировок, предварительно проведя с ними разъяснительную беседу.

