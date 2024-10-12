Стало известно о массовых облавах на уклонистов в ряде украинских городов

«Страна.ua»: в Киеве, Одессе и Кривом Роге начались массовые рейды военкомов

В ряде крупных украинских городов начались массовые облавы на уклонистов. Об этом сообщает Telegram-канал местного интернет-издания «Страна.ua».

Уточняется, что рейды военкомов начались, в частности, в Киеве, Одессе и Кривом Роге. Уклонистов разыскивают в том числе в торговых центрах (ТЦ) и спортивных клубах. При этом призывников забирают прямо во время тренировок, предварительно проведя с ними разъяснительную беседу.

В украинской столице представители территориальных центров комплектования (ТЦК) нагрянули в торговый центр «Проспект». Их сопровождали сотрудники местной полиции. Схожие случаи были зафиксированы в ТЦ, расположенных в Одессе и Кривом Роге.

Ранее Telegram-канал «Страна.ua» сообщил о массовой облаве на призывников на концерте группы «Океан Эльзы» в центре Киева. Уточнялось, что сотрудники ТЦК во время выступления музыкантов подходили к мужчинам и просили их предъявить документы. При этом некоторых молодых поклонников группы военкомы силой затолкали в машины и увезли в неизвестном направлении. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук пояснил, что в столичной облаве принимали участие порядка сотни военкомов и полицейских.