Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:53, 12 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о массовых облавах на уклонистов в ряде украинских городов

«Страна.ua»: в Киеве, Одессе и Кривом Роге начались массовые рейды военкомов
СюжетВручение повесток на улице: главное

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В ряде крупных украинских городов начались массовые облавы на уклонистов. Об этом сообщает Telegram-канал местного интернет-издания «Страна.ua».

Уточняется, что рейды военкомов начались, в частности, в Киеве, Одессе и Кривом Роге. Уклонистов разыскивают в том числе в торговых центрах (ТЦ) и спортивных клубах. При этом призывников забирают прямо во время тренировок, предварительно проведя с ними разъяснительную беседу.

В украинской столице представители территориальных центров комплектования (ТЦК) нагрянули в торговый центр «Проспект». Их сопровождали сотрудники местной полиции. Схожие случаи были зафиксированы в ТЦ, расположенных в Одессе и Кривом Роге.

Ранее Telegram-канал «Страна.ua» сообщил о массовой облаве на призывников на концерте группы «Океан Эльзы» в центре Киева. Уточнялось, что сотрудники ТЦК во время выступления музыкантов подходили к мужчинам и просили их предъявить документы. При этом некоторых молодых поклонников группы военкомы силой затолкали в машины и увезли в неизвестном направлении. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук пояснил, что в столичной облаве принимали участие порядка сотни военкомов и полицейских.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-депутат Рады заявил об убийстве вывесившей флаг России в Одессе женщины. На Украине сказали, что у нее был приступ

      Устроившего потасовку с Бастой во время футбольного матча блогера задержали

      Глава Чечни пообещал наказать виновных во взрыве на АЗС в Грозном

      МО РФ отменит положение о кадровом резерве ведомства в связи с утратой актуальности

      Нацбанк Украины решил ужесточить контроль над платежами людей и бизнеса

      Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд скончался в возрасте 69 лет

      Король Карл III высказался об уходе Австралии из-под британской короны

      Стало известно о массовых облавах на уклонистов в ряде украинских городов

      Boeing решил сократить штат сотрудников из-за сложного положения компании

      Москвичей предупредили о первом снеге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше