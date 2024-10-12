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06:00, 12 октября 2024Забота о себе

Назван способный привести к импотенции алкогольный напиток

Врач Юзуп: употребление пива может привести к импотенции и бесплодию

Фото: Mattias Diesel / Unsplash

Употребление пива может привести к импотенции и бесплодию у мужчин, сообщила врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп. В беседе с «Лентой.ру» она назвала этот алкогольный напиток самым коварным.

«Пиво, будучи ошибочно воспринятым как «легкий» напиток, часто употребляется в больших количествах. Именно это приводит к негативным последствиям, опасным для здоровья», — рассказала специалист.

Помимо алкоголя, пиво содержит сахар, дрожжи и хмель, отметила врач. Несмотря на то, что эти вещества в малых количествах могут быть полезными для организма, в пиве их концентрация значительно выше, чем в других напитках, подчеркнула она.

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Сахар в пиве — это простые углеводы, которые быстро усваиваются организмом и способствуют накоплению жировой ткани, предупредила нутрициолог. Так, чрезмерное употребление пива приводит к ожирению, сахарному диабету и другим метаболическим нарушениям.

Дрожжи — это грибы, которые могут вызывать аллергические реакции и проблемы с пищеварением, разъяснила врач. Она уточнила, что пивные дрожжи, в отличие от пекарских, не так хорошо перевариваются, что в большинстве случаев вызывает вздутие живота, метеоризм и другие неприятные симптомы.

Хмель — это растение, которое содержит гормоны, влияющие на гормональный баланс организма. У мужчин это может привести к снижению уровня тестостерона, эректильной дисфункции и бесплодию. У женщин хмель может вызывать гормональные нарушения, нарушения менструального цикла и нежелательную массу тела

Ирина Юзупнутрициолог

«Но самое опасное — это невидимая сила алкоголя. Пиво, как и любой другой алкогольный напиток, вызывает зависимость. Алкоголизм представляет собой серьезную болезнь, которая разрушает организм и приводит к циррозу печени, панкреатиту, сердечно-сосудистым заболеваниям, психическим расстройствам и даже онкологии», — заключила эксперт.

Ранее врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина отнесла пиво и коктейли к наиболее вредным алкогольным напиткам. Она объяснила, что пиво пьют в больших количествах, сильно нагружая печень. Кроме того, оно обладает мочегонным эффектом, что приводит к обезвоживанию, а следовательно, и к похмелью.

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      Екатерина Смирная
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