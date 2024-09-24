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06:31, 24 сентября 2024Забота о себе

Врач назвала наиболее вредные для организма алкогольные напитки

Врач Сережина отнесла пиво и коктейли к наиболее вредным алкогольным напиткам

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Исследователи, изучающие влияние типа алкогольного напитка на здоровье, едины во мнении, что нет никакой разницы — пить водку, коньяк, вино или что-то другое, так как в любом случае в результате распада этанола будет вырабатываться токсичное вещество, сказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Однако среди алкогольных напитков есть особая «группа риска», наиболее вредное для организма спиртное специалист назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, на первом месте по вредности стоят пиво и коктейли — как с газировкой, так и без. Она объяснила, что в отличие от крепких напитков к пиву чаще всего относятся как к слабоалкогольному напитку, и пьют его в больших количествах, сильно нагружая печень. Кроме того, пиво обладает мочегонным эффектом, что приводит к обезвоживанию, а следовательно, и к похмелью, добавила Сережина.

Контролировать степень опьянения с коктейлями также непросто, отметила специалист. Дело в том, что дополнительные ингредиенты в их составе зачастую маскируют крепость алкоголя сладостью, горечью и терпкостью.

Если не проявлять осторожность, то незаметно "дойти до кондиции" очень легко. Особенно, если коктейль сделать газированным с помощью колы, шампанского или того хуже — энергетика: диоксид углерода, благодаря которому напиток становится газированным, еще больше усиливает опьянение

Вера Сережинаврач-эксперт

«Помимо этанола свою роль в похмельном синдроме играют и вещества, известные как конгенеры. Именно эти химические вещества, образующиеся в процессе брожения, отвечают за вкус и аромат напитков. И чем их больше в напитке — тем сильнее похмелье. Наибольшее количество конгенеров содержат ром, бренди, красное вино, текила, коньяк и виски», — поделилась эксперт.

К третьей группе напитков, которые способны очень быстро опьянять и приводить к тяжелому похмелью, она отнесла крепленые ликерные вина типа хереса, портвейна, мадеры, марсала и прочих. Врач обратила внимание, что они содержат порядка 17-25 процентов этилового спирта, быстро всасываются желудочно-кишечным трактом и легко попадают в кровоток.

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«Разумеется, воздействие алкоголя на здоровье может варьироваться в зависимости от количества выпитого — от низкого до умеренного или обильного потребления, а также от характера потребления — острое, запойное или хроническое употребление алкоголя», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов предупредил россиян об опасности бытового алкоголизма и назвал его основные признаки.

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      Екатерина Смирная
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