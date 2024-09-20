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05:30, 20 сентября 2024Забота о себе

Названы признаки бытового алкоголизма

Токсиколог предупредил об опасности бытового алкоголизма

Фото: Yutacar / Unsplash

Несмотря на кажущуюся нормальность, бытовой алкоголизм представляет собой серьезную опасность как для самого человека, так и для его близких и общества в целом, предупредил врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал его признаки.

Во-первых, признаком бытового алкоголизма является регулярное употребление алкоголя, сказал врач. Он добавил, что у человека возникает привычка употреблять алкоголь на постоянной основе, даже в ситуациях, когда это неуместно. Например, на работе или в общественных местах.

Постепенная толерантность к алкоголю приводит к тому, что человеку нужно большее количество спиртного для достижения прежнего эффекта и человек не может контролировать количество выпитого. Часто бывает так, что планировалось выпить одну-две рюмки, а выпивается значительно больше

Михаил Кутушовврач-токсиколог

Во-вторых, алкоголь влияет на поведение. Так, по словам специалиста, у человека появляется раздражительность, агрессивность, снижение самооценки и депрессивные состояния. Кроме того, все чаще возникают конфликты с окружающими, особенно в семье. Человек может отсутствовать на работе или не выполнять свои обязанности в семье. «С течением времени алкоголики начинают избегать общения с теми, кто не пьет, и социальная жизнь сокращается, что приводит к изоляции», — отметил Кутушов.

В-третьих, со временем наблюдается ухудшение состояния здоровья: появление хронической усталости, проблем с печенью, сердцем и другими органами. Может изменяться внешность — ухудшение кожи, зубов, изменение веса.

В числе прочего, возникают и психологические проблемы. Часто наблюдаются тревожность, депрессия и другие психологические расстройства. «Человек может пытаться справиться с проблемами с помощью алкоголя, создавая замкнутый круг. При этом алкоголики часто отказываются признавать свою зависимость. Они могут говорить, что контролируют употребление или что у них нет проблем с алкоголем», — поделился врач.

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Длительное употребление алкоголя приводит к множественным заболеваниям, включая цирроз печени, сердечно-сосудистые, а также проблемы с пищеварением и даже рак, обратил внимание специалист. Кроме того, алкоголь является одной из причин роста преступности. Также под его воздействием увеличивается риск травматизма и несчастных случаев. Врач добавил, что бытовой алкоголизм может стать серьезной проблемой для будущих поколений. Дело в том, что дети, выросшие в семьях, где один или оба родителя страдают от алкоголизма, имеют более высокий риск развития зависимости в будущем.

Бытовой алкоголизм — это не просто личная проблема, а серьезная социальная проблема, которая затрагивает целые семьи и даже общество в целом. Признаки зависимости от алкоголя могут быть различными, и они требуют внимательного отношения как со стороны самих зависимых, так и их близких. Важно понимать, что алкоголизм — это болезнь, которую можно и нужно лечить. Чем раньше будет предпринято действие, тем выше шансы на успешное восстановление

Михаил Кутушовврач-токсиколог

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин перечислил шесть главных критериев алкогольной зависимости.

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      Екатерина Смирная
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