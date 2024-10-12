Нацбанк Украины решил ужесточить контроль над платежами людей и бизнеса

Страна.ua: Нацбанк Украины ужесточит контроль над платежами внутри страны

Национальный банк Украины (НБУ) решил ужесточить контроль над платежами людей и бизнеса внутри страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на распоряжение регулятора.

В документе отмечается, что в ходе проверок выяснились массовые нарушения правил финмониторинга партнеров и клиентов небанковскими финучреждениями, занимающихся платежами.

Согласно распоряжению, НБУ хочет, чтобы небанковские платежники проверяли своих клиентов и партнеров так же строго, как и банки, тщательно контролируя их. Регулятор требует проводить трехэтапную проверку, а именно детальное анкетирование, контроль за платежными операциями и их отслеживание, блокировка в случае возникновения каких-либо отклонений.

НБУ дал время финучреждениям на выполнение требований, но сколько именно не уточнил, однако пригрозил нарушителям наказанием от многомиллионных штрафов до отзыва лицензии.

Ранее НБУ обратился к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой поддержать инициативу о переименовании монет национальной валюты из копеек в шаги. Регулятор сообщил, что для достижения целей декоммунизации и дерусификации в стране необходимо переименовать копейку в шаг, чтобы таким образом окончательно разорвать связь с «кремлевскими нарративами».