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07:09, 12 октября 2024Россия

Названо количество пострадавших и убитых при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Гладков: при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погиб человек

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Из-за обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ пострадали 11 человек, один погиб. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона принес слова соболезнования всем родным и близким.

Утром 12 октября стало известно, что три мирных жителя были ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на село Устинка Белгородского района Белгородской области.

Ранее в российском приграничье (в Курской и Белгородской областях) уничтожили четыре украинских беспилотника. По данным ведомства, атаку совершили около 14:15 мск.

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      Юлия Мискевич
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