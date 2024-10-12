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23:05, 12 октября 2024Мир

Немецкий бизнесмен предложил выбрать между Путиным и Зеленским и оценил результат

Ким Дотком заявил, что у Зеленского осталось мало времени
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Немецкий бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, в соцсети X заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского осталось мало времени.

Он провел опрос среди своих подписчиков, в котором приняли участие более 26 тысяч пользователей. Им предложили ответить на вопрос, насколько вероятна победа президента России Владимира Путина на выборах на Украине, если бы гражданам страны предоставили выбор между ним и Зеленским.

Подавляющее большинство респондентов (81,4 процента) считают, что победа осталась бы за Путиным. «У Зеленского остается мало времени», — оценил результаты опроса Дотком.

Ранее он заявил, что Украина уже проиграла России в конфликте, но мировые СМИ не могут писать об этом до завершения президентских выборов в США.

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      Марина Совина
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