В Германии заявили о поражении Украины в конфликте с Россией

Бизнесмен Дотком: Украина проиграла РФ, но СМИ будут молчать до выборов в США

Украина уже проиграла России в конфликте, но мировые СМИ не могут писать об этом до завершения президентских выборов в США. В противном случае спонсоры Киева будут выглядеть глупо, рассказал немецкий бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком в соцсети X.

«Украина проиграла войну с Россией! Но СМИ не могут говорить об этом до выборов в США, иначе демократы будут выглядеть полными идиотами. Не говоря уже о НАТО, ЕС и всех, кто давал Украине миллиарды», — посетовал эксперт.

В США выборы президента состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

Ранее Ким Дотком провел опрос в соцсетях предложив выбрать страну, которая, по мнению пользователей, несет ответственность за конфликт на Украине. Так, всего в опросе приняли участие более 96 тысяч пользователей. При этом почти 78 процентов из них назвали США виновником конфликта на Украине. Еще 6,1 процента пользователей возложили ответственность на Украину.

В сентябре немецкий бизнесмен рассказал, что администрация президента США Джо Байдена расколота по вопросу ударов Вооруженных сил Украины по России. Дотком предположил, что глава Пентагона Ллойд Остин стремится не допустить эскалации конфликта на Украине, в то время как госсекретарь США Энтони Блинкен настаивает на таком сценарии.