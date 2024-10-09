Большинство пользователей X назвали США виновными в конфликте на Украине

Основатель файлообменников Megaupload Ким Дотком провел опрос в социальной сети X, предложив выбрать страну, которая, по мнению пользователей, несет ответственность за конфликт на Украине. Результаты опроса публикует РИА Новости.

Всего в опросе приняли участие более 96 тысяч пользователей. При этом почти 78 процентов из них назвали США виновником конфликта на Украине. Еще 6,1 процента пользователей возложили ответственность на Украину.

Пользователи сети в комментариях также намекнули на антисемитизм, публикуя при этом фотографии экс-заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.