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22:19, 9 октября 2024Интернет и СМИ

Назван ответственный за конфликт на Украине

Большинство пользователей X назвали США виновными в конфликте на Украине

Фото: Pixabay

Основатель файлообменников Megaupload Ким Дотком провел опрос в социальной сети X, предложив выбрать страну, которая, по мнению пользователей, несет ответственность за конфликт на Украине. Результаты опроса публикует РИА Новости.

Всего в опросе приняли участие более 96 тысяч пользователей. При этом почти 78 процентов из них назвали США виновником конфликта на Украине. Еще 6,1 процента пользователей возложили ответственность на Украину.

Пользователи сети в комментариях также намекнули на антисемитизм, публикуя при этом фотографии экс-заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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