На Западе заявили о расколе в администрации Байдена из-за ударов ВСУ по России

Дотком: глава госдепа и Пентагона расколоты по вопросу ударов ВСУ по России

Администрация президента США Джо Байдена расколота по вопросу ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России. Об этом написал предприниматель и бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Почему теневой президент [госсекретарь США Энтони] Блинкен позорит [главу Пентагона] Ллойда Остина перед всем миром, отменяя его меры по деэскалации? Почему снова обсуждаются удары американскими ракетами большой дальности вглубь России?» — задался вопросом бизнесмен.

Дотком также предположил, что Остин стремится не допустить эскалации конфликта на Украине, в то время как Блинкен настаивает на таком сценарии.

Ранее Дотком прокомментировал заявление главы Пентагона Остина про использование дальнобойных ракет для ударов ВСУ вглубь России. По его словам, США делают шаги назад и планы главы Пентагона по ракетам для ВСУ являются отступлением Вашингтона от более жесткой линии. Он также подчеркнул, что подобные действия являются «хорошей новостью для человечества».