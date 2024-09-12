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09:51, 12 сентября 2024Мир

На Западе заявили о расколе в администрации Байдена из-за ударов ВСУ по России

Дотком: глава госдепа и Пентагона расколоты по вопросу ударов ВСУ по России

Фото: Leah Millis / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена расколота по вопросу ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России. Об этом написал предприниматель и бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Почему теневой президент [госсекретарь США Энтони] Блинкен позорит [главу Пентагона] Ллойда Остина перед всем миром, отменяя его меры по деэскалации? Почему снова обсуждаются удары американскими ракетами большой дальности вглубь России?» — задался вопросом бизнесмен.

Дотком также предположил, что Остин стремится не допустить эскалации конфликта на Украине, в то время как Блинкен настаивает на таком сценарии.

Ранее Дотком прокомментировал заявление главы Пентагона Остина про использование дальнобойных ракет для ударов ВСУ вглубь России. По его словам, США делают шаги назад и планы главы Пентагона по ракетам для ВСУ являются отступлением Вашингтона от более жесткой линии. Он также подчеркнул, что подобные действия являются «хорошей новостью для человечества».

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      Максим Габриелян
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