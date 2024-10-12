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22:45, 12 октября 2024Мир

Экс-премьера Венгрии оштрафовали за оскорбление Орбана

Экс-премьера Венгрии Дюрчаня оштрафовали на $38 тысяч за оскорбление Орбана
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Экс-главу венгерского правительства, депутата парламента от оппозиционной левой партии «Демократическая коалиция» Ференца Дюрчаня оштрафовали за оскорбление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом Дюрчань рассказал в видеозаписи, опубликованной в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он уточнил, что спикер парламента Ласло Кевер оштрафовал его на 38 тысяч долларов. «Эта перепалка, в соответствии с бумагой Кевера от вчерашнего или позавчерашнего дня, обойдется мне в 14 миллионов форинтов (примерно 38 тысяч долларов — прим. «Ленты.ру»)», — подчеркнул он.

Во время дебатов в парламенте Венгрии в начале октября Дюрчань обвинил премьера в том, что тот «продал честь, независимость и самостоятельность своей страны». Он назвал Орбана предателем. Из-за этого между Дюрчанем и Кевером возник спор.

Ранее Орбан уличил руководство Еврокомиссии в желании свергнуть его.

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      Марина Совина
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