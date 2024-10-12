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14:22, 12 октября 2024Наука и техника

Полковник назвал особенности украинских «дронов-драконов»

Полковник Кошкин: украинские «дроны-драконы» будут широко применяться

Фото: Leah Millis / Reuters

Украина будет широко применять модернизированные «дроны-драконы» с раскаленным металлом, считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал особенности этих беспилотников.

«Сейчас все в мире работают над тем, чтобы совершенствовать беспилотники во всех направлениях — и по дальности, и по весу, и по объему взрывного устройства. Конечно же, сейчас пришли к выводу, что беспилотником можно поджечь, допустим, сухую траву, можно поджечь деревянные строения, можно просто атаковать огнем позиции противника, только для этого нужен соответствующий состав», — объяснил он.

При этом специалист отметил, что средства борьбы с такими дронами есть.

Все, что есть против беспилотников, есть и против дронов-драконов. Все, что есть против поражения огнем, это тоже есть против дронов-драконов. Открытия никакого не сделали, а просто создали новую конструкцию, над которой работают в мире давно

Андрей Кошкинполковник в отставке

Полковник сравнил идею дронов с расплавленным металлом с применением напалма во время вьетнамской войны.

«Во время вьетнамской войны американцы использовали напалм. Это тот же бензин, просто они его сделали очень густым и таким, который прилипает. Если вы получили каплю напалма на руку и другой начинаете сбивать, то прилипает и к другой руке. Сейчас мы видим, что прогресс идет дальше, начинают использовать раскаленный металл, чтобы, поражая конструкции, металл прожигал эти конструкции, долго находился в расплавленном состоянии», — заключил он.

Как сообщила газета The New York Times, Украина модернизировала свои беспилотники и создает «дроны-драконы». К ним прикреплены термитные заряды, из которых выбрасывается раскаленный металл с температурой горения 2427 градусов.

Издание подчеркивает, что использование термита не запрещено международным правом. Однако такое оружие нельзя применять применение в гражданских районах согласно принятой ООН Конвенцией о «негуманном» оружии.

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      Варвара Кошечкина
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