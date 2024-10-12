Польша захотела приостановить предоставление убежища мигрантам

Премьер Туск: Польша хочет приостановить предоставление убежища мигрантам

Польша хочет временно приостановить предоставление убежища мигрантам. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск в ходе выступления на на съезде своей партии «Гражданская платформа» в Варшаве, сообщает телеканал TVP Info.

«Одним из элементов миграционной стратегии будет временное территориальное приостановление права на убежище. Я буду добиваться в Европе признания такого решения», — сказал политик.

Он подчеркнул, что государство должно иметь 100-процентный контроль над тем, кто въезжает в Польшу. По его словам, поляки хотят, чтобы в страну попадали люди, которые хотят работать, платить налоги, интегрироваться в польское общество.

Ранее Туск заявил, что Варшава отказывается принимать нелегальных мигрантов в соответствии с принятым Евросоветом «Пактом о миграции». Он отметил, что Польша приняла сотни тысяч мигрантов в связи с конфликтом на Украине.