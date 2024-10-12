Россияне стали жертвами аферы с машинами из Казахстана

В России начали изымать новые автомобили, ввезенные из Казахстана

Россияне стали жертвами аферы продавцов автомобилей, которые действовали по незаконной схеме. Об этом пишет «Газета.Ru».

По словам руководителя экспертного центра «Автокриминалист» Максима Шелкова, в течение 2023 года гражданам Казахстана предлагали оформить автомобили на себя в кредит за вознаграждение. Организаторы схемы уверяли, что машины нужны для работы в таксопарках и автопрокате, заверив, что позже заемщик сможет выкупить автомобиль по более низкой цене, а кредит за него все это время будет платить автосалон.

В результате около 800 машин были вывезены и проданы в России, однако договоренности не были выполнены. В феврале 2024 года мошенники перестали погашать долги по кредитам, а граждане Казахстана стали массово обращаться в полицию с заявлением о том, что их обманули мошенники. В России, в свою очередь, начали изымать новые автомобили.

Правоохранители возбудили уголовное дело и объявили автомобили в международный розыск. Подозреваемого в организации схемы уже задержали.