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21:18, 12 октября 2024Мир

Штаб Трампа обвинил Харрис в недостаточной выносливости

Республиканцы заявили о недостаточной выносливости Харрис по сравнению с Трампом

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа обвинил его соперницу, вице-президента Камалу Харрис в неспособности возглавлять государство, отметив недостаточно высокий уровень ее выносливости, сообщает РИА Новости.

«Трамп сохраняет чрезвычайно активный график предвыборной кампании, не имеющий аналогов в политической истории, в то время как Харрис ежедневно демонстрирует, что не имеет достаточной квалификации для того, чтобы быть президентом США», — заявили в штабе бывшего хозяина Белого дома.

Сторонники политика также обратили внимание на то, что график кандидата от демократов значительно менее насыщенный, чем у Трампа, поскольку у нее нет такой выносливости, как у ее оппонента.

Ранее Харрис опубликовала медицинское подтверждение о ее «превосходном здоровье» в преддверии ноябрьских президентских выборов. Согласно заключению ее врача Джошуа Симмона, она поддерживает активный образ жизни и режим правильного питания, в ее организме не выявлено никаких серьезных отклонений.

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      Марина Совина
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