Кандидат в президенты США Харрис опубликовала отчет о своем здоровье

Харрис опубликовала медицинское подтверждение о ее здоровье в преддверии выборов

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис опубликовала медицинское подтверждение о ее «превосходном здоровье» в преддверии ноябрьских президентских выборов. Об этом со ссылкой на помощников действующего вице-президента страны сообщает CNN.

Согласно заключению ее врача Джошуа Симмона, Харрис поддерживает активный образ жизни и режим правильного питания, в ее организме не выявлено никаких серьезных отклонений. «Она обладает физической и психической устойчивостью, необходимой для успешного исполнения обязанностей президента», — говорится в письме врача.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал своего конкурента в предвыборной гонке Камалу Харрис человеком с «крайне низким уровнем интеллекта». «Я думаю, [бывший президент-демократ Барак] Обама проголосует за меня, потому что ему не нравится тот факт, что Камала — человек с крайне низким уровнем интеллекта», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.