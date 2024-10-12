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07:00, 12 октября 2024Забота о себе

Врач назвал самые опасные алкогольные напитки

Врач Викулов отнес к самым опасным алкогольным напиткам водку и коктейли

Фото: Unsplash

Директор Научного информационного центра (НИЦ) по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист и иммунолог-аллерголог Георгий Викулов в беседе с «Лентой.ру» назвал самые опасные алкогольные напитки.

«Один из самых опасных — это метиловый спирт, который при приеме внутрь может вызвать слепоту и стать причиной смерти. Также опасны самогон, водка и сложные коктейли из смеси алкогольных напитков, которые могут быть причиной острого повреждения печени и поджелудочной железы. На третьем месте пиво. Незаметный эффект, но растет живот, возникает не только поражение печени и поджелудочной железы, но и сердца. Яркий пример — алкогольная кардиомиопатия у жителей Германии», — поделился специалист.

Ранее врач психиатр-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической «Клиники доктора Исаева» Руслан Исаев развеял мифы о целительных свойствах алкоголя. Он назвал коньяк при низком давлении опасным для сердечно-сосудистой системы, а также разоблачил распространенное убеждение о целебном эффекте водки с перцем при ОРВИ.

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      Екатерина Смирная
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