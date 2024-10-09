Врач оценил достоверность мифов о целительных свойствах алкоголя

Врач Исаев развеял мифы о целительных свойствах алкоголя

Существует большое количество мифов об алкоголе, который в небольших количествах якобы может принести какую-то пользу организму, сообщил врач психиатр-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической «Клиники доктора Исаева» Руслан Исаев. О целительных свойствах спиртного он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Принято считать, что низкое давление можно поднять при помощи коньяка, сказал эксперт. Однако, как и любой другой алкогольный напиток, он приводит к расширению сосудов и временному снижению давления. Уже после этого сосуды сужаются, соответственно, происходит резкое повышение давления, объяснил специалист.

Подобные скачки артериального давления опасны для сердечно-сосудистой системы Руслан Исаев психиатр-нарколог

Врач разоблачил еще одно распространенное убеждение — о целительном эффекте водки с перцем при ОРВИ. По словам медика, простудные заболевания с повышением температуры тела сопровождаются выраженной интоксикацией. Этиловый спирт, в частности водка, усиливает токсический эффект, что оказывает дополнительную нагрузку на все органы и системы человека и снижает иммунитет.

«Кроме того, алкоголь извращает действие лекарственных препаратов, которые принимал пациент. Алкоголь, как очень мощный диуретик, может усиливать элиминацию и выведение полезных веществ, что снизит эффективность лекарственных препаратов», — добавил Исаев.

Пиво при бессоннице, по словам нарколога, тоже вряд ли поможет, так как этот напиток обладает сильным мочегонным действием.

«Кроме того, алкоголь влияет на выработку нейромедиаторов, фазы сна и нарушает естественный циркадный ритм, что не позволяет организму полноценно восстановиться. Более того, пьющие люди в большей степени подвержены риску развития бессонницы», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова предупредила о том, что регулярное употребление алкоголя может стать причиной проблем с сердечно-сосудистой системой даже у молодых и здоровых людей.

