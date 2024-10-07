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17:24, 7 октября 2024Забота о себе

Молодых и здоровых россиян предупредили о смертельной опасности алкоголя

Эндокринолог Павлова: алкоголь может стать причиной инсульта у молодых людей

Фото: Annette Riedl / Globallookpress.com

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что регулярное употребление алкоголя может стать причиной проблем с сердечно-сосудистой системой даже у молодых и здоровых людей. О смертельной опасности спиртного доктор предупредила россиян в своем Telegram-канале.

По словам врача, взаимосвязь между постоянным употреблением алкоголя и развитием угрожающих жизни заболеваний выявили во время научного эксперимента. Более 200 девушек и юношей регулярно выпивали по несколько алкогольных напитков, причем максимальный уровень алкоголя в крови во время эксперимента достигал двух с половиной промилле.

Затем врачи в течение двух суток следили за пульсом участников эксперимента. У пяти процентов молодых участников эксперимента после употребления алкоголя фиксировали аритмию сердца и пульс свыше 100 ударов в минуту. Подобное состояние, предупредила эндокринолог, может привести к фибрилляции предсердий, а в перспективе — к инсульту и сердечной недостаточности.

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Ранее Павлова рассказала, что отказ от курения почти в два раза может снизить риск инфаркта. По ее словам, особенно важно отказаться от курения при ишемической болезни сердца.

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      Вера Владзиевская
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