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20:30, 30 августа 2024Забота о себе

Врач раскрыла способ снизить риск инфаркта в два раза

Эндокринолог Павлова: отказ от курения в два раза может снизить риск инфаркта

Фото: Rafał Opalski / Unsplash

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что отказ от курения почти в два раза может снизить риск инфаркта. Способ она раскрыла в Telegram.

Павлова объяснила, что у курильщиков с ишемической болезнью сердца, которые в течение двух лет после постановки диагноза бросили курить, риск сердечного приступа, например инфаркта миокарда, сокращается на 44 процента.

У тех же, кто лишь сократил количество выкуриваемых сигарет в день, ситуация в лучшую сторону не меняется, добавила эндокринолог. Если человек продолжают курить, то вероятность развития сердечно-сосудистых катастроф увеличивается на восемь процентов за год.

Доктор медицинских наук напомнила, что из-за курения увеличивается вероятность развития рака, бесплодия, ускоренного старения, деменции и других опасных заболеваний.

Ранее невролог Ольга Бойко назвала курение одним из провокаторов развития рассеянного склероза. Также, по ее словам, эту болезнь могут спровоцировать недостаток витамина D и ожирение.

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      Вера Владзиевская
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