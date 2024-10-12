В Хабаровском техникуме педагог выволок ученицу за громкое мяуканье

В техникуме Хабаровска педагог выволок ученицу за громкое мяуканье и кукареканье

В Хабаровском техникуме транспортных технологий преподаватель русского языка Сергей Павлович выволок ученицу за громкое мяуканье и крики. Об этом сообщает BAZA.

Он рассказал изданию, что у него много групп, о эта самая ужасная. Преподаватель рассказано, что девочки всегда доводили его, а в этот раз и вовсе начали мяукать, орать и кукарекать. Педагог велел самой шумной девушке выходить, но она осталась в аудитории. Из-за этого Сергей схватил ее за рукав и выволок из кабинета.

По данным издания, на 14 октября назначен педсовет. Сообщается, что сотрудники техникума «на ушах» из-за того, что видео попало в интернет. Сам преподаватель говорит, что давно жаловался на группу и даже писал на учениц несколько докладных. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Ранее в Петербурге сотрудника частной школы заподозрили в педофилии. По версии следствия, мужчина надругался над 14-летней школьницей в здании учебного заведения, другие подробности не разглашаются