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14:24, 5 сентября 2024Силовые структуры

Сотрудника частной российской школы заподозрили в педофилии

В Петербурге полиция задержала работника частной школы по подозрению в педофилии

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

В Петербурге полиция задержала 57-летнего фотографа, работающего в частной школе, по подозрению в педофилии. Об этом сообщает «Фонтанка».

По версии следствия, в мае мужчина надругался над 14-летней школьницей в здании учебного заведения. Другие подробности этого дела не разглашаются. Собеседник издания рассказал, что из квартиры подозреваемого изъяли флешки, жесткий диск и секс-игрушки, а на рабочем месте нашли камеры скрытого наблюдения.

Ранее в Ленинградской области задержали 75-летнего бывшего преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) по подозрению в насилии над пятилетней внучкой возлюбленной в течение года.

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