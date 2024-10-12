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15:32, 12 октября 2024Бывший СССР

В Херсонской области рассказали о ночной атаке беспилотников

Сальдо: ночью российские ПВО сбили 16 беспилотников над Херсонской областью

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Ночью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов над Херсонской областью. О ночной атаке дронов рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Он отметил, что среди сбитых целей нашли украинский беспилотник самолетного типа «Лютый», который является «дешевой копией турецкого Bayraktar».

Глава региона подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал, осколки беспилотников упали вдали от населенных пунктов.

Ранее губернатор Херсонской области заявил, что пророссийское подполье в Одессе активизировало партизанскую работу. Сальдо выразил уверенность, что активизация партизан свидетельствует о поражении Киева как на фронте, так и в тылу.

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      Семен Александров
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