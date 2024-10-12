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12:29, 12 октября 2024Россия

В Крыму предупредили ЕС о крахе в случае принятия Украины

Константинов: ЕС пойдет ко дну, если согласится принять в свой состав Украину

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Европейский союз (ЕС) пойдет ко дну, если согласится принять в свой состав Украину. О крахе в случае принятия Киева европейское объединение предупредил глава парламента Крыма Владимир Константинов, сообщает РИА Новости.

«ЕС и без Владимира Зеленского находится не в лучшей форме, если они в свой дырявый корабль возьмут еще и его, точно пойдут ко дну», — сказал он.

Константинов отметил, что объединению не нужна разрушенная страна без населения во главе с нелегитимным лидером.

Ранее глава крымского парламента рассказал о шансах разрешить украинский конфликт. По его словам, предстоящие президентские выборы в США — это возможность для поиска подходов к достижению мира. Кроме того, Константинов подчеркнул, что надежда связана с тем, что ни у кого из кандидатов в президенты нет личной заинтересованности в продолжении конфликта, как у нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.

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      Семен Александров
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