Константинов: ЕС пойдет ко дну, если согласится принять в свой состав Украину

Европейский союз (ЕС) пойдет ко дну, если согласится принять в свой состав Украину. О крахе в случае принятия Киева европейское объединение предупредил глава парламента Крыма Владимир Константинов, сообщает РИА Новости.

«ЕС и без Владимира Зеленского находится не в лучшей форме, если они в свой дырявый корабль возьмут еще и его, точно пойдут ко дну», — сказал он.

Константинов отметил, что объединению не нужна разрушенная страна без населения во главе с нелегитимным лидером.

Ранее глава крымского парламента рассказал о шансах разрешить украинский конфликт. По его словам, предстоящие президентские выборы в США — это возможность для поиска подходов к достижению мира. Кроме того, Константинов подчеркнул, что надежда связана с тем, что ни у кого из кандидатов в президенты нет личной заинтересованности в продолжении конфликта, как у нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.