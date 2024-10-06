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12:20, 6 октября 2024Россия

В Крыму рассказали о шансах разрешить украинский конфликт

Глава парламента Крыма: выборы в США — это шанс разрешить украинский конфликт

Фото: Reuters

Глава парламента Крыма Владимир Константинов рассказал о шансах разрешить украинский конфликт. Его слова приводит РИА Новости.

Политик заявил, что предстоящие президентские выборы в США — это возможность для поиска подходов к достижению мира. «Многое зависит от выборов в Америке. Это шанс на начало поиска выхода из той ситуации, в которую загнал себя Запад», — отметил он.

Кроме того, Константинов подчеркнул, что надежда связана с тем, что ни у кого из кандидатов в президенты нет личной заинтересованности в продолжении конфликта, как у нынешнего лидера США Джо Байдена. По его мнению, если Дональд Трамп не победит на выборах, то столкновения на территории России и Украины продолжатся. «При этом нужно быть предельно осторожными с миротворческой риторикой врага. Нередко она преследует единственную цель — усыпить нашу бдительность. Думаю, все-таки Трамп имеет желание все это завершить», — отметил собеседник агентства.

Ранее Константинов обвинил США в передаче Украине военных технологий для ударов вглубь страны.

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      Мария Винар
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