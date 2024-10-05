В России обвинили США в передаче Украине военных технологий для ударов вглубь страны

Глава парламента Крыма обвинил США в передаче Украине военных технологий

В России обвинили США в передаче Украине военных технологий для ударов вглубь страны. С соответствующим заявлением выступил глава парламента Крыма Владимир Константинов, передает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном испытании новой украинской баллистической ракеты собственного производства.

По словам Константинова, факт подготовки такой ракеты является результатом поездки Зеленского в США. Глава крымского парламента заявил, что вооружение было изготовлено в Америке, а маркировку поставили якобы украинскую.

«Запад избегает столкновения с Россией напрямую, а ударить вглубь — руки чешутся. Вот и передают они свои военные технологии Украине. Или, если быть точнее, — меняют маркировку», — заключил Константинов.

Политик обвинил Запад в провокации на удар по Украине ядерным оружием, «чтобы подорвать ее суверенитет, а самому остаться в стороне».

«Логика американцев в данном случае такая: если вы ударите в ответ по Украине ядерной бомбой — тем хуже для вас. Украины им не жалко. Впрочем, не жалко ее и банде Зеленского. Сам он давно подготовил себе "запасные аэродромы", семья живет в Лондоне», — подытожил Константинов.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал заявление Зеленского о баллистической ракете прикрытием поставок с Запада.