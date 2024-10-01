Зеленский: оборонная отрасль Украины на пути к лидерству как минимум в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном испытании новой украинской баллистической ракеты собственного производства. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, она успешно прошла летные испытания. Другие подробности он не раскрыл.

Украинский лидер также выразил мнение, что оборонная отрасль страны «на пути к лидерству как минимум в Европе». Он допустил, что благодаря оборонным индустриям Украина может стать очень сильным игроком на глобальном рынке оружия и оборонных технологий.

Заявления об успешном прохождении испытаний украинской ракеты Зеленский уже делал в конце августа текущего года. Тогда он также не привел никаких подробностей. В свою очередь, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что разрабатываемая на Украине баллистическая ракета может создаваться на базе советской «Точки-У».