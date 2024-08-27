Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:06, 27 августа 2024Бывший СССР

Названа возможная предшественница испытанной на Украине новой ракеты

Военный эксперт Дандыкин: Киев мог создать новую ракету на базе «Точки-У»

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что разрабатываемая на Украине баллистическая ракета может создаваться на базе советской «Точки-У». Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна провела испытание своей первой баллистической ракеты.

«У них сейчас есть одна баллистическая ракета, бывшая советская, на базе комплекса "Точка-У", которой они пользуются для ударов по мирному населению. Возможно, на ее базе они смогли что-то изобрести», — рассказал Дандыкин.

Пока они только ее изобрели, нужно испытывать. Это очень серьезное дело, учитывая, что эти ракеты производили в России

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

Он также оценил способность Киева производить подобные ракеты с учетом имеющихся у страны производственных мощностей. «Эти мощности с каждым днем сокращаются, что показал вчерашний день. Целенаправленно по таким центрам наносились удары и будут наноситься», — подчеркнул специалист.

27 августа Зеленский пообещал показать президенту США Джо Байдену и кандидату в президенты США Дональду Трампу план завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что может показать Байдену план действий Киева уже в сентябре 2024 года.

До этого Зеленский раскрыл свой сценарий завершения конфликта на Украине. «Все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для диалога», — сказал президент.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      «Виноват — иди отвечай». Лукашенко поддержал арест Дурова во Франции

      ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

      Трое мужчин изнасиловали туристку во время отдыха на острове в Греции

      Издательство газеты в Берлине изуродовали антисемитским символом

      Москвичке вынесли приговор за проведение обярядов экзорцизма над двухлетним сыном

      Пришедших на праздник россиян накормили шлаком

      Зеленский пожаловался на отказ Польши сбивать ракеты над Украиной

      Организатор назвала лучшие российские города для свадьбы

      Украинскую теннисистку осудили за отказ от рукопожатия с бывшей россиянкой

      На Украине оценили атаку ВСУ на Курскую область словами «не играет никакой роли»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше