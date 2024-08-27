Названа возможная предшественница испытанной на Украине новой ракеты

Военный эксперт Дандыкин: Киев мог создать новую ракету на базе «Точки-У»

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что разрабатываемая на Украине баллистическая ракета может создаваться на базе советской «Точки-У». Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна провела испытание своей первой баллистической ракеты.

«У них сейчас есть одна баллистическая ракета, бывшая советская, на базе комплекса "Точка-У", которой они пользуются для ударов по мирному населению. Возможно, на ее базе они смогли что-то изобрести», — рассказал Дандыкин.

Пока они только ее изобрели, нужно испытывать. Это очень серьезное дело, учитывая, что эти ракеты производили в России Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Он также оценил способность Киева производить подобные ракеты с учетом имеющихся у страны производственных мощностей. «Эти мощности с каждым днем сокращаются, что показал вчерашний день. Целенаправленно по таким центрам наносились удары и будут наноситься», — подчеркнул специалист.

27 августа Зеленский пообещал показать президенту США Джо Байдену и кандидату в президенты США Дональду Трампу план завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что может показать Байдену план действий Киева уже в сентябре 2024 года.

До этого Зеленский раскрыл свой сценарий завершения конфликта на Украине. «Все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для диалога», — сказал президент.