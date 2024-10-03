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10:39, 3 октября 2024Россия

Заявление Зеленского о баллистической ракете назвали прикрытием поставок с Запада

Рогов: заявлением о баллистической ракете Зеленский прикрывает поставки с Запада

Фото: Leon Neal / Reuters

Заявлением о создании новой баллистической ракеты Владимир Зеленский прикрывает поставки оружия с Запада, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его цитирует РИА Новости.

По его мнению, Зеленский хочет выдать западное оружие за украинское, чтобы попытаться нанести им удары вглубь России.

Рогов утверждает, что украинские военные инженеры за десятки лет не придумали ничего нового, как максимум — перестраивали советские ракетные комплексы.

Ранее Владимир Зеленский заявил об успешном испытании новой украинской баллистической ракеты собственного производства. По его словам, она успешно прошла летные испытания. Другие подробности он не раскрыл.

В конце августа он также заявлял, что Украина провела положительные испытания своей первой баллистической ракеты.

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      Антон Похиляк
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