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10:44, 12 октября 2024Россия

В Курской области зафиксировали расправы над жителями с особой жестокостью

ТАСС: под Курском зафиксировали расправы над жителями с особой жестокостью

Фото: Reuters

Российские военные следователи зафиксировали факты убийств жителей Курской области украинскими военными и наемниками, совершенных с особой жестокостью. Об этом сообщили военно-следственные органы, сообщает ТАСС.

Сообщается, что среди преступных эпизодов были те, по которым возбуждались уголовные дела. Например, в августе 2024 года украинские военные из состава 22-й отдельной механизированной, 80-й отдельной десантно-штурмовой, 61-й отдельной механизированной бригад и других формирований на территории Суджанского района Курской области совершили убийства с особой жестокостью не менее трех мирных жителей.

Отмечается, что военнослужащие этих бригад обстреляли из артиллерии пункт эвакуации мирных жителей на территории Большесолдатского района. В результате были повреждены объекты жилой застройки, автотранспорт, объекты социальной инфраструктуры.

Также в селе Черкасское-Поречное они обстреляли и подожгли три жилых дома и с особой жестокостью убили двух жителей села. Помимо этого, перечисленные украинские подразделения в конце сентября с помощью беспилотников подожгли жилые дома в селе Волоконск с находящимися внутри мирными жителями. В результате не менее восьми домов получили значительные повреждения, не менее двух домов полностью разрушены.

Ранее в Курской области рассказали о сожжении Вооруженными силами Украины жилых домов с телами убитых ими людей. Сообщается, что в том числе военные расправлялись с детьми.

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      Илья Таксюр
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