В российском регионе мужчина во время охоты на лося застрелил отца

СК: в Башкирии мужчина во время охоты застрелил отца, возбуждено уголовное дело

В Башкирии мужчина во время охоты на лося застрелил отца. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан в Telegram.

По данным следствия, инцидент произошел 11 октября в районе населенного пункта Большие Шады. Шестеро мужчин отправились на охоту на лося, имея на это соответствующие разрешение и лицензию. Целясь в животное, один из охотников не убедился в отсутствии людей в зоне поражения. В результате он попал в голову своему отцу.

Пострадавшему мужчине выжить не удалось. В отношении его сына было возбуждено дело по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») Уголовного кодекса (УК) РФ. У фигуранта было изъято оружие, следователи изучают место происшествия. Также назначены судебные экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что в Московской области неизвестный выстрелил в Шерипа Алихаджиева — помощника депутата Госдумы и генерала Владимира Шаманова. По данному факту было возбуждено уголовное дело.