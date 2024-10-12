В США арестовали напавшую на пограничника россиянку

В США арестовали россиянку, поцарапавшую пограничника

Власти США арестовали гражданку России за нападение на офицера пограничной службы. Об этом сообщает Минюст США.

Россиянка поцарапала пограничника. По данным ведомства, 9 октября 43-летняя Олеся Сумина со своими двумя детьми выехала с территории Соединенных Штатов в Канаду. Женщина планировала подать заявление на предоставление убежища. Однако канадское агентство пограничной службы отказало россиянке. Его отвезли к КПП в городе Баффало, штат Нью-Йорк.

По мере приближения к границе Соединенных Штатов канадские пограничники сообщили американским коллегам, что с Суминой «тяжело справляться». Офицеры Таможенно-пограничной службы США попытались провести интервью с россиянкой, однако она вела себя агрессивно, «схватила их за рубашки, царапала и впивалась в запястье и левую руку одного офицера».

Ранее сотрудники полиции Малайзии задержали гражданку России, мешавшую движению транспорта. По данным издания, 32-летняя бездомная россиянка живет в Малайзии последние четыре года. Она прибыла в страну в качестве туристки, но не смогла вернуться в Россию из-за пандемии коронавирусной инфекции и нехватки денежных средств.