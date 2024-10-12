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02:19, 12 октября 2024Мир

Россиянку задержали в Малайзии за пьяный дебош

Полиция Малайзии задержала россиянку, мешавшую движению транспорта

Сотрудники полиции Малайзии задержали гражданку России, мешавшую движению транспорта. Об этом сообщает газета Malay Mail.

«По прибытии власти обнаружили женщину в состоянии алкогольного опьянения. Она вела себя агрессивно, и ее задержала полиция», — говорится в сообщении.

По данным издания, 32-летняя бездомная россиянка живет в Малайзии последние четыре года. Она прибыла в страну в качестве туристки, но не смогла вернуться в Россию из-за пандемии коронавирусной инфекции и нехватки денежных средств.

Россиянка останется под стражей до 22 октября 2024 года. В настоящее время проводится расследование в соответствии с законом об иммиграции, который предусматривает штраф, а также тюремное заключение сроком до пяти лет. Кроме того, женщине грозит до шести ударов плетью.

В июле в аэропорту Сургута пьяная россиянка устроила дебош из-за недопуска на рейс, назвала полицейских тварями и попала на видео. Пассажирка должна была вылететь в Махачкалу, однако представитель авиакомпании отказал ей в посадке из-за сильного опьянения. Тогда женщина оскорбила его, а позже направила свой гнев против вызванных на место правоохранителей.

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      Марина Совина
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