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12:05, 13 октября 2024Россия

Армия России заняла населенный пункт под Донецком

Армия России установила контроль над Михайловкой в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Армия России установила контроль над Михайловкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

По данным из открытых источников, село Михайловка входит в состав городского округа Донецк.

Также в военном ведомстве сообщили о продолжении наступления, которое ведет «Южная» группировка российских войск. Бойцам удалось нанести поражение подразделениям противника, потери которого составили до 615 человек, отметили там.

За минувшую неделю российские войска заняли шесть населенных пунктов в зоне проведения спецоперации, в том числе и на территории ДНР. За неделю на всех направлениях в зоне спецоперации ВСУ потеряли до 14 430 бойцов, а также десятки единиц военной техники, среди которых танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley.

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      Алан Босиков
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